Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1957 года. Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 6,6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1957
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (41) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1957 года. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4463 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1700 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS65 ANACS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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