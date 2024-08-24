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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1957 года

для обращения

Аверс
Реверс
1 злотый 1957
Средняя цена 390 $
Продажи
0 137
Аверс
Реверс
50 грошей 1957
Средняя цена 50 $
Продажи
0 94
Аверс
Реверс
20 грошей 1957
Средняя цена 340 $
Продажи
0 102

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 злотый 1957 Пробный Никель
Средняя цена 240 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
1 злотый 1957 Пробный Латунь
Средняя цена 700 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1 злотый 1957 Пробный Нейзильбер
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 злотый 1957 Пробный Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 грошей 1957 Пробные Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
50 грошей 1957 Пробные Латунь
Средняя цена 390 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
20 грошей 1957 Пробные Латунь
Средняя цена 400 $
Продажи
0 27
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