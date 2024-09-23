Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1957 года. Нейзильбер (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Нейзильбер
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 6,9 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 5
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1957
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1957 года. Нейзильбер. Это нейзильберовая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2206 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 11500 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.
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