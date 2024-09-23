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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1957 года. Нейзильбер (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Нейзильбер

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1957 года Нейзильбер - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1957 года Нейзильбер - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 6,9 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 5

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1957
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1957 года. Нейзильбер. Это нейзильберовая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2206 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 11500 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

Сохранность
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  • WCN (3)
Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
2598 $
Цена в валюте аукциона 11500 PLN
Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность UNC
Цена
790 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 19 ноября 1994
Сохранность UNC
Цена
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