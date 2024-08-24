Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1957 года. Латунь (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Латунь
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 6,7 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1957
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (32) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1957 года. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 716 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4800 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Где продать?
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