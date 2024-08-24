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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1957 года. Латунь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1957 года Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1957 года Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 6,7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1957
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (32) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1957 года. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 716 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4800 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (11)
Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
724 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
671 $
Цена в валюте аукциона 2700 PLN
Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша 1 злотый 1957 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1957 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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