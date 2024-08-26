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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1957 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1957 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1957 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,12 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 58,631,470

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1957
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (137)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1957 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3465 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8500 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 370 PLN
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 290 PLN
Польша 1 злотый 1957 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 злотый 1957 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1957 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 злотый 1957 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1957 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1 злотый 1957 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1957 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 злотый 1957 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1 злотый 1957 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1957 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1957 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1957 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1957 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 злотый 1957 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1957 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 злотый 1957 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1 злотый 1957 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 злотый 1957 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1 злотый 1957 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 злотый 1957 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1957 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 злотый 1957 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1957 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 1 злотый 1957 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1957 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 злотый 1957 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1957 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 злотый 1957 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1957 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 злотый 1957 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1957 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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