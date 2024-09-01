Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 грошей 1957 года (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 91,316,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1957
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1957 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1899 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1600 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 ECC
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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