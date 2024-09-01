Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1957 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 50 грошей 1957 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 грошей 1957 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 91,316,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1957
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1957 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1899 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1600 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (5)
  • Karbownik (1)
  • MARCINIAK (17)
  • Niemczyk (15)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (15)
  • Numis Poland (1)
  • Numisbalt (2)
  • Russiancoin (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (4)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (7)
  • WDA - MiM (6)
  • Wójcicki (13)
Польша 50 грошей 1957 на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Польша 50 грошей 1957 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 50 грошей 1957 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 50 грошей 1957 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1957 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 50 грошей 1957 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1957 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 50 грошей 1957 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1957 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 50 грошей 1957 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1957 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 50 грошей 1957 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1957 на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 50 грошей 1957 на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1957 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 50 грошей 1957 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1957 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 50 грошей 1957 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1957 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 50 грошей 1957 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 ECC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1957 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 50 грошей 1957 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1957 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 50 грошей 1957 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1957 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 50 грошей 1957 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1957 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 50 грошей 1957 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1957 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 50 грошей 1957 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1957 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 50 грошей 1957 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1957 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 грошей 1957 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 грошей 1957 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1957 года Все польские монеты польские алюминиевые монеты польские монеты номиналом 50 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск