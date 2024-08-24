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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 грошей 1957 года. Латунь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - Пробные 20 грошей 1957 года Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 грошей 1957 года Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,1 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1957
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 1957 года. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 720 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
938 $
Цена в валюте аукциона 3700 PLN
Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
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Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1957 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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