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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1957 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 грошей 1957 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 грошей 1957 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 3,940,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1957
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1957 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5196 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 6000 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 грошей 1957 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 грошей 1957 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 1125 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
243 $
Цена в валюте аукциона 980 PLN
Польша 20 грошей 1957 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 грошей 1957 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1957 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 грошей 1957 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1957 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 20 грошей 1957 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1957 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 20 грошей 1957 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 20 грошей 1957 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 грошей 1957 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1957 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 20 грошей 1957 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1957 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 20 грошей 1957 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 20 грошей 1957 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 20 грошей 1957 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1957 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 20 грошей 1957 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 грошей 1957 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 20 грошей 1957 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1957 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 20 грошей 1957 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Польша 20 грошей 1957 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 грошей 1957 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1957 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 грошей 1957 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1957 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 грошей 1957 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1957 на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 20 грошей 1957 на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1957 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 20 грошей 1957 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1957 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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