Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 грошей 1957 года (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,0 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 3,940,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 грошей
- Год 1957
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1957 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5196 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 6000 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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