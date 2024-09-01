Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 грошей 1957 года. Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1957
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1957 года. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 772 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS65 ANACS
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
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Дата 18 марта 2023
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
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Дата 9 июня 2022
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Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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