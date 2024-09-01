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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 грошей 1957 года. Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 50 грошей 1957 года Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 грошей 1957 года Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1957
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1957 года. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 772 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 390 PLN
Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS65 ANACS
Цена
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Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
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Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
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Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 50 грошей 1957 (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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