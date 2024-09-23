Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1987 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7,7 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1987
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1987 года со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 709 проданному на аукционе WDA - MiM за 5500 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
789 $
Цена в валюте аукциона 3150 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
352 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?
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