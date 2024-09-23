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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1987 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1987 года MW Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1987 года MW Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1987 года со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 709 проданному на аукционе WDA - MiM за 5500 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1987 MW (Пробный) на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 злотый 1987 MW (Пробный) на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
789 $
Цена в валюте аукциона 3150 PLN
Польша 1 злотый 1987 MW (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 1 злотый 1987 MW (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
352 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша 1 злотый 1987 MW (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 1 злотый 1987 MW (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Польша 1 злотый 1987 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 1 злотый 1987 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1987 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 злотый 1987 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 1 злотый 1987 MW (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша 1 злотый 1987 MW (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1987 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 1 злотый 1987 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Польша 1 злотый 1987 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 1 злотый 1987 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1987 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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