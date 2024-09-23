Пробный 1 злотый 1987 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1987 года со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 709 проданному на аукционе WDA - MiM за 5500 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.

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