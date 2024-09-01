Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1977 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7,7 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1977
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1977 года со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 749 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3100 PLN. Торги состоялись 26 мая 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- MARCINIAK (1)
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- WCN (2)
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
594 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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