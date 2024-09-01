Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1977 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1977 года MW Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1977 года MW Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1977
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1977 года со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 749 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3100 PLN. Торги состоялись 26 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • PDA & PGN (1)
  • WCN (2)
Польша 1 злотый 1977 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 злотый 1977 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
711 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
594 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Польша 1 злотый 1977 MW (Пробный) на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 злотый 1977 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1977 года Все польские монеты польские медно-никелевые монеты польские монеты номиналом 1 злотый Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск