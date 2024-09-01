Пробный 1 злотый 1977 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1977 года со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 749 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3100 PLN. Торги состоялись 26 мая 2007.

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