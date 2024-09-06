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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1989 года MW. Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1989 года MW Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1989 года MW Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,55 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1989 года со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 741 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность UNC
Цена
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе GGN - October 18, 2003
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе GGN - October 18, 2003
Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе GGN - April 26, 2003
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе GGN - April 26, 2003
Продавец GGN
Дата 26 апреля 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе GGN - October 19, 2002
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 злотый 1989 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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