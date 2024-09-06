Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1989 года MW. Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,55 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1989 года со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 741 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
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Дата 29 декабря 2023
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Дата 22 июня 2022
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Дата 9 июня 2022
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Где продать?
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