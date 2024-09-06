Пробный 1 злотый 1989 года MW. Алюминий (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1989 года со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 741 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

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