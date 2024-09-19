Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1985 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7,7 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1985
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1985 года со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1303 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2000 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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