Пробный 1 злотый 1985 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1985 года со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1303 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2000 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

Сохранность UNC (2) XF (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) Сервис NGC (1)