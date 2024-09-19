Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1985 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1985 года MW Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1985 года MW Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1985
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1985 года со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1303 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2000 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (2)
Польша 1 злотый 1985 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 1 злотый 1985 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
398 $
Цена в валюте аукциона 1550 PLN
Польша 1 злотый 1985 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 1 злотый 1985 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
332 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша 1 злотый 1985 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 1 злотый 1985 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 злотый 1985 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1985 года Все польские монеты польские медно-никелевые монеты польские монеты номиналом 1 злотый Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск