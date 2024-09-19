Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1989 года MW. Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 1,9 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (49) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1989 года со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1498 проданному на аукционе Stary Sklep за 2900 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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