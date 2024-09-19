Пробный 1 злотый 1989 года MW. Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1989 года со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1498 проданному на аукционе Stary Sklep за 2900 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

Сохранность PROOF (2) UNC (46) AU (1) Сохранность (слабы) MS70 (1) MS69 (4) MS68 (1) MS67 (3) MS66 (1) SP67 (2) Сервис NGC (10) PCGS (2)

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