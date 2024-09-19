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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1989 года MW. Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1989 года MW Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1989 года MW Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 1,9 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (49) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1989 года со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1498 проданному на аукционе Stary Sklep за 2900 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1 злотый 1989 MW (Пробный) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1989 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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