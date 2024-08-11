Пробные 50 злотых 1972 года MW "Фридерик Шопен". Цинк (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1972 года "Фридерик Шопен" со знаком MW. Цинк. Это цинковая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 592 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4500 PLN. Торги состоялись 27 февраля 1999.

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