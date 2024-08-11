Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 злотых 1972 года MW "Фридерик Шопен". Цинк (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Цинк
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 12,1 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 злотых
- Год 1972
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1972 года "Фридерик Шопен" со знаком MW. Цинк. Это цинковая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 592 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4500 PLN. Торги состоялись 27 февраля 1999.
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (3)
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