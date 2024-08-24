Пробные 50 злотых 1972 года MW "Фридерик Шопен". Серебро. Без надписи PRÓBA (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1972 года "Фридерик Шопен" со знаком MW. Серебро. Без надписи PRÓBA. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8200 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

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