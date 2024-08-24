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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 злотых 1972 года MW "Фридерик Шопен". Серебро. Без надписи PRÓBA (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро. Без надписи PRÓBA

Аверс монеты - Пробные 50 злотых 1972 года MW "Фридерик Шопен" Серебро Без надписи PRÓBA - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 злотых 1972 года MW "Фридерик Шопен" Серебро Без надписи PRÓBA - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1972
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1972 года "Фридерик Шопен" со знаком MW. Серебро. Без надписи PRÓBA. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8200 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • Niemczyk (3)
  • Numimarket (1)
  • WCN (3)
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
2257 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
1713 $
Цена в валюте аукциона 6500 PLN
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1972 "Фридерик Шопен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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