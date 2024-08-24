Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 11,4 гр
- Диаметр 30,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 20
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 злотых
- Год 1980
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1980 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе WDA - MiM за 8500 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- MARCINIAK (2)
- Numimarket (1)
- WDA - MiM (1)
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
1932 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 50 злотых 1980 "Болеслав I Храбрый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск