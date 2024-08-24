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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 50 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 11,4 гр
  • Диаметр 30,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1980 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе WDA - MiM за 8500 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
1932 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
1202 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1980 "Болеслав I Храбрый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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