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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 злотых 1972 года MW "Фридерик Шопен". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 50 злотых 1972 года MW "Фридерик Шопен" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 злотых 1972 года MW "Фридерик Шопен" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 11,2 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1972
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (15) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1972 года "Фридерик Шопен" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1178 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4200 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (7)
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  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 580 PLN
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
975 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1972 "Фридерик Шопен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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