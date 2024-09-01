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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 50 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 11,3 гр
  • Диаметр 30,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1980 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1151 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 750 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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