Пробные 50 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1980 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1151 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 750 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность PROOF (15) UNC (17) Сохранность (слабы) MS68 (2) MS67 (2) MS66 (1) MS65 (1) SP68 (1) PF68 (6) PF67 (1) CAMEO (6) ULTRA CAMEO (1) Сервис NGC (13) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Bereska (1)

MARCINIAK (4)

Niemczyk (9)

Numimarket (3)

Stary Sklep (7)

Teutoburger (1)

WCN (3)

WDA - MiM (3)

Wu-eL (1)