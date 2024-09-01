Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 11,3 гр
- Диаметр 30,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 злотых
- Год 1980
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1980 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1151 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 750 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS68 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS68 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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