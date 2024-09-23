Пробные 50 злотых 1979 года MW "Мешко I". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1979 года "Мешко I" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7127 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1200 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

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