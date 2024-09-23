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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 злотых 1979 года MW "Мешко I". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 50 злотых 1979 года MW "Мешко I" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 злотых 1979 года MW "Мешко I" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 11,5 гр
  • Диаметр 30,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1979 года "Мешко I" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7127 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1200 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 720 PLN
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1979 "Мешко I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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