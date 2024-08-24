Пробные 50 злотых 1982 года MW EO "Болеслав III Кривоустый". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1982 года "Болеслав III Кривоустый" со знаком MW EO. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65574 проданному на аукционе Heritage Auctions за 240 USD. Торги состоялись 29 декабря 2021.

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