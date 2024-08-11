Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 11,7 гр
- Диаметр 30,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 злотых
- Год 1980
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1980 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 838 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 800 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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