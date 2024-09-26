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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 злотых 1979 года MW "Мешко I". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 50 злотых 1979 года MW "Мешко I" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 злотых 1979 года MW "Мешко I" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 11,3 гр
  • Диаметр 30,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1979 года "Мешко I" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1201 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

Сохранность
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1979 "Мешко I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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