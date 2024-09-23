Пробные 50 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1980 года "Казимир I Восстановитель" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2921 проданному на аукционе Stary Sklep за 850 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность PROOF (16) UNC (12) Сохранность (слабы) MS67 (3) CAMEO (1) Сервис NGC (3)

Продавец Все фирмы

Bereska (1)

MARCINIAK (2)

Niemczyk (16)

Numimarket (3)

Rzeszowski DA (1)

Stary Sklep (1)

Teutoburger (1)

WCN (2)

Wu-eL (1)