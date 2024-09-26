Пробные 50 злотых 1979 года MW "Мешко I". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1979 года "Мешко I" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 801 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1100 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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