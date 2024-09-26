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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 злотых 1979 года MW "Мешко I". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 50 злотых 1979 года MW "Мешко I" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 злотых 1979 года MW "Мешко I" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 11,4 гр
  • Диаметр 30,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1979 года "Мешко I" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 801 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1100 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
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Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 50 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1979 "Мешко I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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