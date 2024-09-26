Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 злотых 1979 года MW "Мешко I". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 11,4 гр
- Диаметр 30,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 злотых
- Год 1979
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1979 года "Мешко I" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 801 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1100 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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