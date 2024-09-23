Пробные 50 злотых 1972 года MW JJ "Фридерик Шопен". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1972 года "Фридерик Шопен" со знаком MW JJ. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2915 проданному на аукционе Stary Sklep за 800 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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