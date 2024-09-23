Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 злотых 1972 года MW JJ "Фридерик Шопен". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Bereska Numizmatyka
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 11,1 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 злотых
- Год 1972
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (16) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1972 года "Фридерик Шопен" со знаком MW JJ. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2915 проданному на аукционе Stary Sklep за 800 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stary Sklep (6)
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- WDA - MiM (1)
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
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