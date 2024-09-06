Пробные 50 злотых 1981 года MW "Генерал Владислав Сикорский". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1981 года "Генерал Владислав Сикорский" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2587 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 950 PLN. Торги состоялись 16 марта 2024.

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