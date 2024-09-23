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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1981 года

для обращения

Аверс
Реверс
10 злотых 1981 MW 100 лет со дня смерти Болеслава Пруса
Средняя цена 95 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
5 злотых 1981 MW
Средняя цена 30 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 злотых 1981 MW
Средняя цена 45 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1 злотый 1981 MW
Средняя цена 95 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
20 грошей 1981 MW
Средняя цена 35 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
10 грошей 1981 MW
Средняя цена 20 $
Продажи
0 20

Памятные золотые

Аверс
Реверс
2000 злотых 1981 MW Болеслав II Смелый Золото
Средняя цена 560 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
2000 злотых 1981 MW Владислав I Герман Золото
Средняя цена 560 $
Продажи
0 44

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
200 злотых 1981 MW Болеслав II Смелый Серебро
Средняя цена 30 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
200 злотых 1981 MW Владислав I Герман Серебро
Средняя цена 35 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
100 злотых 1981 MW Генерал Владислав Сикорский Серебро
Средняя цена 25 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
100 злотых 1981 MW Конь Серебро
Средняя цена 50 $
Продажи
0 66

Памятные Медно-никелевые

Аверс
Реверс
50 злотых 1981 MW Генерал Владислав Сикорский Медно-никель
Средняя цена 30 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
50 злотых 1981 MW Болеслав II Смелый Медно-никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
50 злотых 1981 MW Всемирный день продовольствия Медно-никель
Средняя цена 20 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
50 злотых 1981 MW Владислав I Герман Медно-никель
Средняя цена 35 $
Продажи
0 29

Пробные монеты

Аверс
Реверс
2000 злотых 1981 MW Пробные Болеслав II Смелый Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
2000 злотых 1981 MW Пробные Болеслав II Смелый Золото
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2000 злотых 1981 MW Пробные Владислав I Герман Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
2000 злотых 1981 MW Пробные Владислав I Герман Золото
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200 злотых 1981 MW Пробные Болеслав II Смелый Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
200 злотых 1981 MW Пробные Болеслав II Смелый Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200 злотых 1981 MW Пробные Болеслав II Смелый Никель
Средняя цена 120 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
200 злотых 1981 MW Пробные Болеслав II Смелый Серебро
Средняя цена 60 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
200 злотых 1981 MW Пробные Болеслав II Смелый Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200 злотых 1981 MW Пробные Владислав I Герман Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
200 злотых 1981 MW Пробные Владислав I Герман Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200 злотых 1981 MW Пробные Владислав I Герман Никель
Средняя цена 120 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
200 злотых 1981 MW Пробные Владислав I Герман Серебро
Средняя цена 85 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
100 злотых 1981 MW Пробные Генерал Владислав Сикорский Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
100 злотых 1981 MW Пробные Генерал Владислав Сикорский Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 1981 MW Пробные Генерал Владислав Сикорский Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
100 злотых 1981 MW Пробные Генерал Владислав Сикорский Серебро
Средняя цена 30 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
100 злотых 1981 MW Пробные Краков Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
100 злотых 1981 MW Пробные Краков Серебро
Средняя цена 40 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
100 злотых 1981 MW Пробные Конь Никель
Средняя цена 180 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
100 злотых 1981 MW Пробные Конь Серебро
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
100 злотых 1981 MW Пробные Кони Никель
Средняя цена 180 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
100 злотых 1981 MW Пробные Кони Серебро
Средняя цена 75 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
50 злотых 1981 MW Пробные Болеслав II Смелый Никель
Средняя цена 120 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
50 злотых 1981 MW Пробные Болеслав II Смелый Медно-никель
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
50 злотых 1981 MW Пробные Владислав I Герман Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
50 злотых 1981 MW Пробные Владислав I Герман Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 злотых 1981 MW Пробные Генерал Владислав Сикорский Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
50 злотых 1981 MW Пробные Генерал Владислав Сикорский Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 злотых 1981 MW Пробные Всемирный день продовольствия Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
50 злотых 1981 MW Пробные Всемирный день продовольствия Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 злотых 1981 MW Пробные Краков Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
20 злотых 1981 MW Пробные Краков Медно-никель
Средняя цена 15 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
20 злотых 1981 MW Пробные Краков Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
20 злотых 1981 MW Пробные Краков Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
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