Монеты Польши 1981 года

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Польша
1981
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
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Памятные (золото)
Памятные (серебро)
Памятные (медно-никель)
Пробные
для обращения
10 злотых 1981 MW 100 лет со дня смерти Болеслава Пруса
Средняя цена
95 $
Продажи
0
17
5 злотых 1981 MW
Средняя цена
30 $
Продажи
0
17
2 злотых 1981 MW
Средняя цена
45 $
Продажи
0
18
1 злотый 1981 MW
Средняя цена
95 $
Продажи
0
56
20 грошей 1981 MW
Средняя цена
35 $
Продажи
0
27
10 грошей 1981 MW
Средняя цена
20 $
Продажи
0
20
Памятные золотые
2000 злотых 1981 MW Болеслав II Смелый
Золото
Средняя цена
560 $
Продажи
0
38
2000 злотых 1981 MW Владислав I Герман
Золото
Средняя цена
560 $
Продажи
0
44
Памятные серебряные
200 злотых 1981 MW Болеслав II Смелый
Серебро
Средняя цена
30 $
Продажи
0
49
200 злотых 1981 MW Владислав I Герман
Серебро
Средняя цена
35 $
Продажи
0
36
100 злотых 1981 MW Генерал Владислав Сикорский
Серебро
Средняя цена
25 $
Продажи
0
40
100 злотых 1981 MW Конь
Серебро
Средняя цена
50 $
Продажи
0
66
Памятные Медно-никелевые
50 злотых 1981 MW Генерал Владислав Сикорский
Медно-никель
Средняя цена
30 $
Продажи
0
20
50 злотых 1981 MW Болеслав II Смелый
Медно-никель
Средняя цена
100 $
Продажи
0
12
50 злотых 1981 MW Всемирный день продовольствия
Медно-никель
Средняя цена
20 $
Продажи
0
14
50 злотых 1981 MW Владислав I Герман
Медно-никель
Средняя цена
35 $
Продажи
0
29
Пробные монеты
2000 злотых 1981 MW Пробные Болеслав II Смелый
Никель
Средняя цена
110 $
Продажи
0
34
2000 злотых 1981 MW Пробные Болеслав II Смелый
Золото
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2000 злотых 1981 MW Пробные Владислав I Герман
Никель
Средняя цена
110 $
Продажи
0
35
2000 злотых 1981 MW Пробные Владислав I Герман
Золото
Средняя цена
—
Продажи
0
0
200 злотых 1981 MW Пробные Болеслав II Смелый
Никель
Средняя цена
95 $
Продажи
0
23
200 злотых 1981 MW Пробные Болеслав II Смелый
Серебро
Средняя цена
—
Продажи
0
0
200 злотых 1981 MW Пробные Болеслав II Смелый
Никель
Средняя цена
120 $
Продажи
0
23
200 злотых 1981 MW Пробные Болеслав II Смелый
Серебро
Средняя цена
60 $
Продажи
0
22
200 злотых 1981 MW Пробные Болеслав II Смелый
Медно-никель
Средняя цена
—
Продажи
0
0
200 злотых 1981 MW Пробные Владислав I Герман
Никель
Средняя цена
110 $
Продажи
0
22
200 злотых 1981 MW Пробные Владислав I Герман
Серебро
Средняя цена
—
Продажи
0
0
200 злотых 1981 MW Пробные Владислав I Герман
Никель
Средняя цена
120 $
Продажи
0
22
200 злотых 1981 MW Пробные Владислав I Герман
Серебро
Средняя цена
85 $
Продажи
0
29
100 злотых 1981 MW Пробные Генерал Владислав Сикорский
Никель
Средняя цена
110 $
Продажи
0
24
100 злотых 1981 MW Пробные Генерал Владислав Сикорский
Серебро
Средняя цена
—
Продажи
0
0
100 злотых 1981 MW Пробные Генерал Владислав Сикорский
Никель
Средняя цена
90 $
Продажи
0
20
100 злотых 1981 MW Пробные Генерал Владислав Сикорский
Серебро
Средняя цена
30 $
Продажи
0
13
100 злотых 1981 MW Пробные Краков
Никель
Средняя цена
95 $
Продажи
0
20
100 злотых 1981 MW Пробные Краков
Серебро
Средняя цена
40 $
Продажи
0
16
100 злотых 1981 MW Пробные Конь
Никель
Средняя цена
180 $
Продажи
0
27
100 злотых 1981 MW Пробные Конь
Серебро
Средняя цена
—
Продажи
0
3
100 злотых 1981 MW Пробные Кони
Никель
Средняя цена
180 $
Продажи
0
29
100 злотых 1981 MW Пробные Кони
Серебро
Средняя цена
75 $
Продажи
0
22
50 злотых 1981 MW Пробные Болеслав II Смелый
Никель
Средняя цена
120 $
Продажи
0
36
50 злотых 1981 MW Пробные Болеслав II Смелый
Медно-никель
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
1
50 злотых 1981 MW Пробные Владислав I Герман
Никель
Средняя цена
110 $
Продажи
0
31
50 злотых 1981 MW Пробные Владислав I Герман
Медно-никель
Средняя цена
—
Продажи
0
0
50 злотых 1981 MW Пробные Генерал Владислав Сикорский
Никель
Средняя цена
110 $
Продажи
0
41
50 злотых 1981 MW Пробные Генерал Владислав Сикорский
Медно-никель
Средняя цена
—
Продажи
0
0
50 злотых 1981 MW Пробные Всемирный день продовольствия
Никель
Средняя цена
95 $
Продажи
0
39
50 злотых 1981 MW Пробные Всемирный день продовольствия
Медно-никель
Средняя цена
—
Продажи
0
0
20 злотых 1981 MW Пробные Краков
Никель
Средняя цена
90 $
Продажи
0
27
20 злотых 1981 MW Пробные Краков
Медно-никель
Средняя цена
15 $
Продажи
0
40
20 злотых 1981 MW Пробные Краков
Никель
Средняя цена
130 $
Продажи
0
30
20 злотых 1981 MW Пробные Краков
Медно-никель
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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