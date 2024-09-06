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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1981 года MW "Краков". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1981 года MW "Краков" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1981 года MW "Краков" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Bereska Numizmatyka

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 4,020

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1981
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1981 года "Краков" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2849 проданному на аукционе Stary Sklep за 380 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stare Monety (1)
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  • WCN (4)
  • Wójcicki (2)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе InAsta - June 28, 2023
Продавец InAsta
Дата 28 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность PF68 GCN
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Bereska - April 7, 2018
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Bereska - April 7, 2018
Продавец Bereska
Дата 7 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1981 "Краков" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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