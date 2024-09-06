Пробные 100 злотых 1981 года MW "Краков". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1981 года "Краков" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2849 проданному на аукционе Stary Sklep за 380 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

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