Пробные 100 злотых 1981 года MW "Генерал Владислав Сикорский". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1981 года "Генерал Владислав Сикорский" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 890 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 750 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

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