1 злотый 1981 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1981 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 860 проданному на аукционе WDA - MiM за 1750 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность PROOF (9) UNC (45) AU (1) VF (1) Сохранность (слабы) MS68 (1) MS67 (7) MS66 (11) MS65 (10) MS64 (8) PF69 (4) PF68 (2) PF67 (1) CAMEO (2) ULTRA CAMEO (5) PL (14) Сервис NGC (44)

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