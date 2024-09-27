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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1981 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1981 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1981 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,12 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 4,082,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1981
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1981 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 860 проданному на аукционе WDA - MiM за 1750 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (2)
  • WDA - MiM (15)
  • Wójcicki (4)
Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1 злотый 1981 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1981 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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