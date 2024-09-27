Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1981 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,12 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 4,082,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1981
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1981 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 860 проданному на аукционе WDA - MiM за 1750 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Где продать?
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