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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 1981 года MW "Владислав I Герман". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 200 злотых 1981 года MW "Владислав I Герман" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 200 злотых 1981 года MW "Владислав I Герман" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,6 гр
  • Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 12,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1981
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1981 года "Владислав I Герман" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 473 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 460 PLN. Торги состоялись 23 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (5)
  • WCN (14)
  • Wójcicki (9)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1981 "Владислав I Герман" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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