Пробные 200 злотых 1981 года MW "Владислав I Герман". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1981 года "Владислав I Герман" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 689 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 750 PLN. Торги состоялись 11 марта 2023.

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