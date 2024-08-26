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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1981 года MW "Владислав I Герман". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1981 года MW "Владислав I Герман" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1981 года MW "Владислав I Герман" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 17,2 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1981
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1981 года "Владислав I Герман" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 689 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 750 PLN. Торги состоялись 11 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Продавец WCN
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 200 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1981 "Владислав I Герман" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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