Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200 злотых 1981 года MW "Болеслав II Смелый". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 16,5 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1981
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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