Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 грошей 1981 года MW (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1981 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 726 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 650 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
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