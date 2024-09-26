20 грошей 1981 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1981 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 726 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 650 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность PROOF (5) UNC (20) XF (2) Сохранность (слабы) MS67 (2) MS66 (7) MS65 (7) MS64 (3) MS63 (1) PF69 (1) PF68 (3) PF67 (1) CAMEO (2) ULTRA CAMEO (2) PL (3) Сервис NGC (25)

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