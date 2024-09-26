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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1981 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 грошей 1981 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 грошей 1981 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 60,082,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1981
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1981 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 726 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 650 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (7)
Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 7, 2020
Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 7, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 7 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 20 грошей 1981 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1981 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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