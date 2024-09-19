Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 1981 года MW "Всемирный день продовольствия". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 11,7 гр
- Диаметр 30,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 2,524,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 злотых
- Год 1981
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1981 года "Всемирный день продовольствия" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 735 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 320 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (5)
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 31 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 злотых 1981 "Всемирный день продовольствия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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