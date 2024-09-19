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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1981 года MW "Всемирный день продовольствия". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 50 злотых 1981 года MW "Всемирный день продовольствия" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 злотых 1981 года MW "Всемирный день продовольствия" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 11,7 гр
  • Диаметр 30,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,524,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1981
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1981 года "Всемирный день продовольствия" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 735 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 320 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (5)
Польша 50 злотых 1981 MW "Всемирный день продовольствия" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 50 злотых 1981 MW "Всемирный день продовольствия" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 50 злотых 1981 MW "Всемирный день продовольствия" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 злотых 1981 MW "Всемирный день продовольствия" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 50 злотых 1981 MW "Всемирный день продовольствия" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 50 злотых 1981 MW "Всемирный день продовольствия" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Всемирный день продовольствия" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 50 злотых 1981 MW "Всемирный день продовольствия" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Всемирный день продовольствия" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 50 злотых 1981 MW "Всемирный день продовольствия" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Всемирный день продовольствия" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50 злотых 1981 MW "Всемирный день продовольствия" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Всемирный день продовольствия" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 50 злотых 1981 MW "Всемирный день продовольствия" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Польша 50 злотых 1981 MW "Всемирный день продовольствия" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 50 злотых 1981 MW "Всемирный день продовольствия" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
Польша 50 злотых 1981 MW "Всемирный день продовольствия" на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Польша 50 злотых 1981 MW "Всемирный день продовольствия" на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Всемирный день продовольствия" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 50 злотых 1981 MW "Всемирный день продовольствия" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Всемирный день продовольствия" на аукционе Coinhouse - January 31, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 31 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Всемирный день продовольствия" на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
Польша 50 злотых 1981 MW "Всемирный день продовольствия" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 50 злотых 1981 MW "Всемирный день продовольствия" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Всемирный день продовольствия" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 злотых 1981 MW "Всемирный день продовольствия" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1981 "Всемирный день продовольствия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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