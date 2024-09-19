Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1981 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 5,0 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 4,008,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1981
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1981 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1766 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 280 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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