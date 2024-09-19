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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1981 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 5 злотых 1981 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5 злотых 1981 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 5,0 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 4,008,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1981
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1981 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1766 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 280 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (4)
Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 5 злотых 1981 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1981 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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