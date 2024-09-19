5 злотых 1981 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1981 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1766 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 280 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2019.

Сохранность PROOF (7) UNC (10) Сохранность (слабы) MS66 (5) MS65 (1) MS64 (1) PF68 (1) PF67 (3) PF65 (3) CAMEO (3) Сервис NGC (14)