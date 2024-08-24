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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1981 года MW "Краков". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1981 года MW "Краков" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1981 года MW "Краков" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,4 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1981
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1981 года "Краков" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2912 проданному на аукционе Stary Sklep за 1300 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 350 PLN
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1981 "Краков" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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