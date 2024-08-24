Пробные 20 злотых 1981 года MW "Краков". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1981 года "Краков" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2912 проданному на аукционе Stary Sklep за 1300 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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