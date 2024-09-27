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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1981 года MW "Краков". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1981 года MW "Краков" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1981 года MW "Краков" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,15 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 30,400

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1981
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1981 года "Краков" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Bereska Numizmatyka за 260 PLN. Торги состоялись 27 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Stare Monety (1)
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  • WCN (17)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 24 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1981 "Краков" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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