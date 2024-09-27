Пробные 20 злотых 1981 года MW "Краков". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1981 года "Краков" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Bereska Numizmatyka за 260 PLN. Торги состоялись 27 апреля 2019.

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