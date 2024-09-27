Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 злотых 1981 года MW "Краков". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,15 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 30,400
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1981
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1981 года "Краков" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Bereska Numizmatyka за 260 PLN. Торги состоялись 27 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
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Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
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Дата 13 июня 2024
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
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Дата 8 февраля 2024
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
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Где продать?
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