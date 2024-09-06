Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1981 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 грошей 1981 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 грошей 1981 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 70,000,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1981
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1981 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1489 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1550 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (4)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (5)
  • Stary Sklep (1)
  • Wójcicki (6)
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 10 грошей 1981 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 грошей 1981 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1981 года Все польские монеты польские алюминиевые монеты польские монеты номиналом 10 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск