2 злотых 1981 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1981 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 857 проданному на аукционе WDA - MiM за 600 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2021.

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