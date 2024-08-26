Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1981 года MW (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1981 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 857 проданному на аукционе WDA - MiM за 600 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Bereska (1)
- COINSNET (1)
- MARCINIAK (5)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (2)
- WCN (2)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (4)
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Bereska
Дата 15 апреля 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 злотых 1981 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск