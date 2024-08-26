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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1981 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1981 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2 злотых 1981 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 40,306,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1981
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1981 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 857 проданному на аукционе WDA - MiM за 600 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF67 NGC
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе Bereska - April 15, 2020
Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе Bereska - April 15, 2020
Продавец Bereska
Дата 15 апреля 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 2 злотых 1981 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1981 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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