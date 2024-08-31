Пробные 100 злотых 1981 года MW "Генерал Владислав Сикорский". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1981 года "Генерал Владислав Сикорский" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 370441 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 470 PLN. Торги состоялись 22 июня 2023.

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