Пробные 50 злотых 1981 года MW "Болеслав II Смелый". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1981 года "Болеслав II Смелый" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2922 проданному на аукционе Stary Sklep за 850 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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