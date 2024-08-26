Пробные 200 злотых 1981 года MW "Болеслав II Смелый". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1981 года "Болеслав II Смелый" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2652 проданному на аукционе Stary Sklep за 900 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

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