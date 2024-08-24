Пробные 2000 злотых 1981 года MW "Владислав I Герман". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1981 года "Владислав I Герман" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2961 проданному на аукционе Stary Sklep за 1600 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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