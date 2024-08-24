Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2000 злотых 1981 года MW "Владислав I Герман". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 2000 злотых 1981 года MW "Владислав I Герман" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 2000 злотых 1981 года MW "Владислав I Герман" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 5,1 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1981
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1981 года "Владислав I Герман" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2961 проданному на аукционе Stary Sklep за 1600 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (14)
  • Numimarket (4)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (8)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (2)
  • Wu-eL (1)
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 2000 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2000 злотых 1981 "Владислав I Герман" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1981 года Все польские монеты польские никелевые монеты польские монеты номиналом 2000 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск