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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 2000 злотых Народной Республики - Польша

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2000 злотых 1977 Пробные

Фридерик Шопен
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1977 MW Никель 500 0 461977 MW Золото 6 0 01977 MW Алюминий - 0 21977 MW Медь - 0 11977 MW Серебро - 0 7
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2000 злотых 1979 Пробные

Николай Коперник
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1979 MW Никель 500 0 311979 MW Золото 5 0 01979 MW Серебро - 0 21979 MW Медь - 0 01979 MW Алюминий - 0 1
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2000 злотых 1979 Пробные

Мария Склодовская-Кюри
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1979 MW Никель 500 0 341979 MW Золото 6 0 0
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2000 злотых 1979 Пробные

Мешко I
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1979 MW Никель 500 0 441979 MW Золото 4 0 01979 MW Бронза - 0 0
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2000 злотых 1979 Пробные

Мешко I
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1979 MW Никель 500 0 361979 MW Золото 4 0 01979 MW Бронза - 0 0
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2000 злотых 1980 Пробные

XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 MW Никель 500 0 411980 MW Золото 3 0 41980 MW Бронза - 0 0
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2000 злотых 1980 Пробные

XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 MW Никель - 500 0 371980 MW Золото 3 1,500 0 321980 MW Бронза - - 0 0
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2000 злотых 1980 Пробные

Болеслав I Храбрый
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 MW Никель 500 0 371980 MW Золото 6 0 1
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2000 злотых 1980 Пробные

Казимир I Восстановитель
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 MW Никель 500 0 351980 MW Золото 6 0 0
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2000 злотых 1981 Пробные

Болеслав II Смелый
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1981 MW Никель 500 0 341981 MW Золото 4 0 0
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2000 злотых 1981 Пробные

Владислав I Герман
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1981 MW Никель 500 0 351981 MW Золото 4 0 0
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2000 злотых 1982-1986 Пробные

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1982 CHI SW 6 6 0 01985 CHI SW 5 5 0 01986 CHI SW 6 6 0 0
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2000 злотых 1987 Пробные

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 MW SW Никель 500 0 321987 MW SW Золото 9 0 2
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2000 злотых 1988 Пробные

Иоанн Павел II - 10 лет понтификата
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1988 MW ET Никель 500 0 35
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2000 злотых 1989 Пробные

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1989 MW ET Никель 500 0 34
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