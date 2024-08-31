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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2000 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 2000 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 2000 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 5,1 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (41) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1980 года "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1840 проданному на аукционе Stary Sklep за 800 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (10)
  • Numimarket (4)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (11)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (8)
  • Wu-eL (1)
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2000 злотых 1980 "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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