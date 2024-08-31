Пробные 2000 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1980 года "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1840 проданному на аукционе Stary Sklep за 800 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

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