Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2000 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 5,1 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2000 злотых
- Год 1980
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (41) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1980 года "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1840 проданному на аукционе Stary Sklep за 800 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
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