Пробные 2000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1989 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 490 проданному на аукционе WDA - MiM за 1550 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность PROOF (26) UNC (7) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) PF68 (7) ULTRA CAMEO (5) Сервис NGC (6) GCN (1)

Продавец Все фирмы

COINSNET (1)

GGN (1)

MARCINIAK (3)

Niemczyk (15)

Numimarket (3)

Stary Sklep (3)

Teutoburger (1)

WCN (5)

WDA - MiM (1)

Wu-eL (1)