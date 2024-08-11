Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 2000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 2000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4,0 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1989 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 490 проданному на аукционе WDA - MiM за 1550 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (15)
  • Numimarket (3)
  • Stary Sklep (3)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (5)
  • WDA - MiM (1)
  • Wu-eL (1)
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
345 $
Цена в валюте аукциона 1350 PLN
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF68 GCN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2000 злотых 1989 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1989 года Все польские монеты польские никелевые монеты польские монеты номиналом 2000 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск