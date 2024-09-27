Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2000 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый". Золото (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,0 гр
- Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 6
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2000 злотых
- Год 1980
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1980 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3250 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 49000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.
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