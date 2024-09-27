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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2000 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый". Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Пробные 2000 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 2000 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 6

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1980 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3250 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 49000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

Сохранность
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Польша 2000 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 2000 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2000 злотых 1980 "Болеслав I Храбрый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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