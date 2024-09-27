Пробные 2000 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый". Золото (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1980 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3250 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 49000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

Сохранность PROOF (1)