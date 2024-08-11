Пробные 2000 злотых 1981 года MW "Болеслав II Смелый". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1981 года "Болеслав II Смелый" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 804 проданному на аукционе WDA - MiM за 1100 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.

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